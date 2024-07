Résultats de TALIS 2013

Comment les pays peuvent-ils préparer les enseignants à relever les différents défis des établissements d’enseignement d’aujourd’hui ? L’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS) de l’OCDE aide à répondre à cette question en interrogeant les enseignants et les chefs d’établissement sur leurs conditions de travail et l’environnement d’apprentissage dans leur établissement. En apportant des données précises, récentes et comparables, l’enquête TALIS a pour objectif d’aider les pays à élaborer et à améliorer leurs politiques, de manière à porter la profession d’enseignant au plus haut niveau de qualité. Pour les enseignants et les chefs d’établissement, elle représente une possibilité de contribuer à l’analyse et à la formulation de politiques d’éducation dans des domaines clés. Parmi les thèmes explorés figurent la formation continue, la direction d’établissement, les pratiques pédagogiques, le climat scolaire, les évaluations et les commentaires y afférents, la satisfaction professionnelle et le profil des enseignants. Le présent rapport synthétise les résultats de la deuxième édition de l’enquête TALIS, menée en 2013.