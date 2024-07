Résultats de TALIS 2018 (Volume II)

Considérer les enseignants et les chefs d’établissement comme des « professionnels », c’est attendre d’eux qu’ils aient des connaissances pointues dans leur domaine de travail. Cela signifie qu’ils doivent non seulement accomplir leur travail efficacement, mais aussi s’efforcer d’améliorer leurs compétences tout au long de leur carrière, de collaborer avec leurs collègues et les parents d’élèves afin de faire progresser leur établissement, et de relever les défis de manière créative. Toutefois, si l’on attend des enseignants et des chefs d’établissement qu’ils se comportent en professionnels, il faut alors les traiter comme tels. Ce rapport vise à fournir une analyse approfondie des perceptions des enseignants et des chefs d’établissement quant à l’importance accordée à leur profession, quant à leur stress et leur bien-être dans leur environnement de travail, et quant à leur satisfaction vis-à-vis de leurs conditions de travail. Il offre également une description des dispositions contractuelles des enseignants et chefs d’établissement ainsi que des possibilités qui s’offrent à eux de s’engager dans des tâches professionnelles comme le travail en équipe, la prise de décision autonome, et les pratiques d’encadrement. Ce rapport s’appuie sur les voix des enseignants et des chefs d’établissement et offre une série d’orientations stratégiques visant à renforcer la professionnalisation des carrières dans l’enseignement.

L’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage de l’OCDE (TALIS) est la seule enquête de cette envergure qui interroge les enseignants et les chefs d’établissement sur leurs conditions de travail et les environnements d’apprentissage, et agit comme un baromètre de la profession tous les cinq ans. Les résultats du cycle de 2018 explorent et examinent les diverses dimensions du professionnalisme des enseignants et des chefs d’établissement dans les systèmes éducatifs.