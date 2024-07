Aider les garçons à combler leur retard en compréhension de l’écrit

L’un des objectifs des systèmes d’éducation est de doter tous les élèves, indépendamment de leurs caractéristiques individuelles, de compétences pertinentes pour le marché de l’emploi. Des compétences insuffisantes ou inadéquates limitent l’accès à des emplois mieux rémunérés et plus gratifiants et, en fin de compte, à de meilleures conditions de vie et de santé, ainsi qu’à une participation accrue à la vie sociale et politique. Pourtant, les inégalités dans l’éducation sont nombreuses. Le contexte familial, les situations d’handicap et le sexe sont autant de facteurs qui influencent la trajectoire des élèves vers la réalisation de leur potentiel. Les garçons, par exemple, tendent à manquer des compétences de base en compréhension de l’écrit qui sont nécessaires dans nos sociétés du savoir. Le récent rapport sur le lien TALIS-PISA, Positive, High-achieving Students?: What Schools and Teachers Can Do (Former des élèves enthousiastes et performants : ce que les enseignants et les établissements scolaires peuvent faire), explore certains des facteurs liés aux enseignants et aux établissements qui pourraient jouer un rôle dans la réduction de l’écart de performance en compréhension de l’écrit entre les garçons et les filles.