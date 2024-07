Développer et évaluer la créativité et l’esprit critique dans l’éducation

La créativité et l'esprit critique sont des compétences essentielles pour les économies et les sociétés complexes et mondialisées du 21e siècle. Il existe un consensus croissant sur le fait que les systèmes éducatifs et les institutions devraient cultiver ces compétences avec leurs étudiants. Cependant, on en sait trop peu sur ce que cela signifie pour les pratiques quotidiennes d'enseignement et d'évaluation.



Ce projet du Centre pour la recherche et l'innovation dans l'enseignement (CERI) de l'OCDE vise à aider les établissements d'enseignement à innover dans leur enseignement et à favoriser la créativité et l'esprit critique des élèves.



Le projet crée une communauté internationale de pratiques autour de l'enseignement, de l'apprentissage et de l'évaluation de la créativité et de l'esprit critique. Il cherche à identifier les facteurs contextuels clés et les approches efficaces pour favoriser ces compétences dans les établissements d'enseignement, à développer et à mettre en œuvre des pratiques d'enseignement exemplaires et à évaluer les effets des pédagogies innovantes sur les étudiants et les éducateurs.



Le projet concerne l'enseignement primaire, secondaire et supérieur. Il met fortement l'accent sur la formation initiale des enseignants et la formation professionnelle continue.