Développer la créativité et l’esprit critique des élèves

La créativité et l’esprit critique sont des compétences essentielles dans des sociétés et des économies complexes, mondialisées et de plus en plus numériques. Si les enseignants et les dirigeants politiques considèrent la créativité et l’esprit critique comme des objectifs importants de l’enseignements, beaucoup éprouvent des difficultés à concevoir comment développer ces compétences dans le cadre scolaire. Afin de rendre les choses plus visibles et tangibles pour les professionnels, l’OCDE a travaillé avec des réseaux d’écoles et d’enseignants dans 11 pays pour développer et tester un ensemble de ressources pédagogiques qui illustrent l’enseignement, l’apprentissage et la progression de la créativité et de l’esprit critique dans l’enseignement primaire et secondaire. Grâce à un portfolio de référentiels de compétences et d’exemples de plans de cours, les enseignants sur le terrain ont fait part de leur retour d’expérience, mis en place les stratégies d’enseignement proposées et rendu compte de leur travail. Des instruments de suivi de l’efficacité de l’expérience pour une étude de validation ont aussi été testés, y compris un retour qualitatif sur le terrain fourni par les coordinateurs d’équipe.

Quels sont les composantes principales de la créativité et de l’esprit critique ? Quelles stratégies et approches pédagogiques peuvent adopter les enseignants pour les développer ? Comment les chefs d’établissement peuvent-ils soutenir la formation professionnelle des enseignants ? Dans quelle mesure les enseignants ayant participé au projet ont-ils changé leurs méthodes d’enseignement ? Comment peut-on savoir si cela fonctionne et pour qui ? Ce sont certaines des questions abordées dans cet ouvrage, qui présente les résultats et les leçons de ce projet international.