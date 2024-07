L'art pour l'art ?

Dans nos sociétés, les artistes, tout comme les scientifiques et les chefs d’entreprise, sont perçus comme des modèles en termes d’innovation. Il n’est donc pas surprenant que l’éducation artistique soit souvent considérée comme un moyen de développer des compétences perçues comme essentielles pour l’innovation : pensée critique et créative, motivation, confiance en soi, et capacité à communiquer et coopérer efficacement, mais aussi des compétences dans des disciplines scolaires non artistiques telles que les mathématiques, les sciences, la lecture et l’écriture. L’éducation artistique a-t-elle vraiment un impact positif sur les trois sous-ensembles de compétences formant ce que nous appellerons ici « les compétences liées à l’innovation » : compétences techniques, compétences de réflexion et de créativité, et caractère (compétences comportementales et sociales) ?



Cet ouvrage dresse un état des lieux des connaissances empiriques concernant l’impact de l’éducation artistique sur ce genre de retombées. Les différents types d’éducation artistique étudiés comprennent l’enseignement des arts dans le cadre scolaire (cours de musique, d’arts plastiques, de théâtre et de danse), les cours intégrant un enseignement artistique (où les arts sont enseignés en accompagnement d’une discipline scolaire), et l’enseignement artistique se déroulant en dehors du cadre scolaire (par ex., les cours particuliers de musique, les cours extrascolaires de théâtre, d’arts plastiques et de danse). Ce rapport ne porte pas, en revanche, sur l’enseignement théorique des arts ni sur l’éducation culturelle, qui peuvent intervenir dans tout type de disciplines.