Programme d'études et temps d'instruction

Dans le programme d'études, les pays font divers choix concernant le temps consacré à l'enseignement. Ces choix reflètent les priorités/préférences nationales et/ou régionales concernant les types de connaissances, de compétences, d'attitudes et de valeurs à enseigner aux élèves et à quel âge. De plus en plus, les gouvernements repensent les programmes d'études pour les rendre plus pertinents par rapport aux exigences du 21e siècle, compte tenu des changements économiques, sociétaux, technologiques et environnementaux rapides qu'il connaît.