Taille des classes et taux d'encadrement

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, il y a 15 élèves par enseignant dans l'enseignement primaire et 13 élèves par enseignant dans l'enseignement secondaire inférieur. La classe moyenne dans les pays de l'OCDE compte 21 élèves dans l'enseignement primaire et 23 dans le premier cycle de l'enseignement secondaire, car le nombre d'enseignants par école est généralement plus élevé que le nombre de classes par école. Cependant, il existe de grandes différences entre les pays. Au Costa Rica, la taille moyenne des classes dans l'enseignement primaire est de 16 élèves, alors qu'elle est de 31 élèves au Chili.