Bien-être des élèves

Les élèves qui font preuve de curiosité intellectuelle, de persévérance et d'une meilleure maîtrise de leurs émotions obtiennent de meilleurs résultats que leurs camarades. Ces résultats montrent que la cognition et les émotions sont des ingrédients indissociables de la réussite scolaire ; ils montrent également combien il est important d'investir dans la culture de la curiosité intellectuelle, d'une forte détermination à poursuivre des objectifs et des tâches, et de la capacité à réguler les émotions face aux défis et aux frustrations.