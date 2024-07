Quel lien entre les pratiques sportives des élèves et leur performance et leur bien-être ?

Le sport occupe une place essentielle dans la vie des élèves. La pratique régulière d’une activité physique peut réduire les risques d’obésité, les troubles anxieux, le manque d’estime de soi et le harcèlement chez les adolescents, et les aider à mener une vie plus active et plus saine une fois à l’âge adulte. Toutefois, les cours d’éducation physique et la pratique d’activités sportives en dehors du cadre scolaire sont en concurrence avec nombre d’autres activités essentielles dans l’emploi du temps déjà chargé des élèves, notamment les devoirs et l’étude. Les professionnels de l’éducation et les parents peuvent se demander si les enfants consacrent assez (ou peut-être trop) de temps à la pratique d’activités physiques, et dans quelle mesure elle est liée aux résultats scolaires des élèves et à leur bien-être.