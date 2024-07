Le renforcement de la mixité sociale à l’école a-t-il un impact sur l’équité des résultats d’apprentissage ?

Les résultats scolaires des élèves sont influencés par leurs caractéristiques personnelles, mais aussi, entre autres facteurs, par celles des autres élèves de leur établissement. Les camarades d’école peuvent se motiver et s’entraider pour surmonter les difficultés d’apprentissage ; mais ils peuvent aussi perturber les cours, nécessiter une attention disproportionnée de la part des enseignants et devenir une source d’inquiétude. Les modalités d’affectation des élèves dans les établissements, et la mesure dans laquelle elles entraînent un creusement des différences socio-économiques ou académiques (stratification) entre les établissements, peuvent donc avoir une incidence sur les résultats d’apprentissage au niveau national.

Parmi les pays et économies participant à l’enquête PISA, quels sont ceux où les élèves se concentrent particulièrement dans certains établissements en fonction de leurs niveaux scolaires ou de leur statut socio-économique ? Quel lien existe-t-il entre la ségrégation socio-économique entre les établissements et les écarts de performance entre les élèves de statuts socio-économiques différents ?