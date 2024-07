Compréhension de la science

La culture scientifique implique une participation active à des discussions éclairées sur la science, le développement durable et la technologie afin d'orienter la prise de décision et l'action. Cela nécessite la capacité d'expliquer des phénomènes de manière scientifique, de concevoir et d'évaluer des enquêtes scientifiques, de rechercher et d'interpréter des données et des preuves de manière critique.