Compétences en matière d'enseignement et de formation professionnels (EFP)

Le projet d'évaluation PISA-EFP aide les pays à renforcer leurs systèmes de compétences en élaborant, en pilotant et en mettant en œuvre une évaluation internationalement normalisée des résultats des programmes initiaux d'EFP, dont l'analyse des résultats permettra d'améliorer les connaissances politiques comparatives sur la manière d'améliorer la pertinence, la qualité, l'équité et l'efficacité des programmes initiaux d'EFP. Cette initiative s'appuie sur une série d'efforts nationaux et sectoriels visant à mesurer les compétences appliquées, mais ce serait la première fois que ces méthodes seraient appliquées à grande échelle et dans tous les pays.

L'enquête PISA sur l'enseignement et la formation professionnels (PISA-VET) a le potentiel de produire d'énormes dividendes en termes d'amélioration de la pertinence pour le marché du travail, de la qualité et du statut social de l'enseignement et de la formation professionnels. Pour obtenir ces avantages, l'OCDE et ses membres, mais aussi les industries dont les compétences seront évaluées, doivent confirmer la validité des paramètres et la comparabilité internationale des résultats qui découleront de cette évaluation. Pour ce faire, l'OCDE a mis en place une approche progressive de l'élaboration du cadre d'évaluation et des instruments, avec de multiples occasions pour les pays d'examiner les progrès accomplis et de décider des travaux ultérieurs. En évaluant les compétences professionnelles des apprenants de l'enseignement professionnel, l'enquête PISA-EFP aidera les pays à évaluer la qualité de leurs programmes d'enseignement professionnel. Les données permettront non seulement d'établir des comparaisons entre les pays, mais aussi d'analyser les différences entre les programmes conçus différemment (par exemple, apprentissage en milieu scolaire ou en milieu professionnel) et entre les apprenants présentant des caractéristiques différentes, ce qui contribuera à renforcer les systèmes et à les rendre plus inclusifs. En recueillant des données de base sur les apprenants et les établissements d'EFP, ainsi que des données au niveau du système, l'enquête PISA-EFP élargira considérablement la variété et le niveau des informations collectées.

L'objectif ultime de l'enquête PISA sur l'enseignement et la formation professionnels est d'améliorer l'enseignement et la formation professionnels, tant en termes de qualité que d'attractivité. En accordant l'attention nécessaire à cette partie importante du système éducatif, l'OCDE et ses partenaires s'engagent à faire des programmes professionnels un choix attrayant pour les apprenants, quel que soit leur milieu - y compris les jeunes étudiants qui aspirent à une profession particulière, les apprenants qui veulent utiliser l'EFP comme voie d'accès à l'enseignement supérieur et les adultes qui ont besoin de se perfectionner ou de se reconvertir.