Aujourd’hui, la formation en alternance et les autres types de formation en milieu professionnel prennent un nouvel essor, après avoir été relativement négligés dans de nombreux pays. Leur efficacité pour faciliter le passage de l’école à la vie active et répondre aux besoins de l’économie est de plus en plus largement reconnue. Toutefois, faire œuvrer ensemble dans un tel cadre individus, employeurs, partenaires sociaux et systèmes d’enseignement et de formation demeure une tâche ardue. C’est pourquoi L’apprentissage et l’alternance en sept questions fournit des indications aux pouvoirs publics sur la manière d’organiser et de mettre en œuvre la formation en alternance afin d’en garantir la qualité. Les messages formulés s’appuient sur les conclusions du projet de l’OCDE sur la formation en milieu professionnel dans le cadre de l’éducation et de la formation professionnelles.

Cette publication vient répondre à sept questions récurrentes chez les décideurs et les acteurs du terrain qui souhaitent mettre en place ou réformer le système de formation en alternance à destination des jeunes et des moins jeunes. L’alternance est-elle une option avantageuse dans tous les pays ? Les employeurs doivent-ils être incités financièrement à offrir des contrats en alternance ? Quel est le juste niveau de salaire des alternants et combien de temps leur formation doit-elle durer ? Comment garantir une bonne initiation pratique en entreprise ? Comment faire en sorte que la formation en alternance donne de bons résultats pour les jeunes en difficulté ? Comment attirer de potentiels alternants ?

Cet ouvrage identifie les principes d’une pratique efficace à partir de travaux d’analyse originaux et d’exemples concrets relevés dans le monde entier.