Les programmes de formation professionnelle supérieure font face à des marchés du travail qui évoluent rapidement et à des défis de plus en plus difficiles à relever. Quel type de formation est nécessaire pour répondre aux besoins d’économies en pleine mutation ? Comment financer les programmes ? Comment les relier aux programmes d’enseignement général et supérieur ? Comment associer les employeurs et les syndicats à ce processus ? C’est à ces questions, et à d’autres, que tentent de répondre les rapports nationaux de la série de l’OCDE Apprendre au-delà de l’école, qui étudie les politiques nationales en matière de formation professionnelle postsecondaire.