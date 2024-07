Les investissements dans les compétences peuvent aider les sociétés à relever les défis émergents et à tirer parti des opportunités découlant des mégatendances mondiales telles que la transition numérique et écologique, les changements démographiques et la mondialisation. Le Centre de l'OCDE pour les compétences offre des conseils aux pays sur la manière d'aider les individus et les entreprises à développer les compétences dont elles ont le plus besoin et sur la manière d'utiliser ces compétences le plus efficacement possible. En collaboration avec de nombreux partenaires, le Centre étudie la formation et l'utilisation des compétences tout au long du cycle de vie et dans tous les domaines d'action, en tenant compte des points de vue de tous les acteurs concernés.