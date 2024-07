El Iza Mohamedou est la Cheffe du Centre de l'OCDE pour les compétences qui appuie les pays à obtenir de meilleurs résultats économiques et sociaux en adoptant une approche pan-gouvernementale et en s'engageant auprès des parties prenantes à élaborer et à mettre en œuvre de meilleures politiques en matière de compétences.

Elle a plus de 30 ans d'expérience internationale, travaillant sur le terrain et au siège de diverses organisations internationales et dans le secteur privé.

El Iza est titulaire d'un doctorat en économie, d'un MBA en commerce international et d’un BA en économie.

@ElIzaMohamedou