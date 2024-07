Andrew Bell est chef des projets de stratégie de l'OCDE en matière de compétences et chef adjoint du Centre de l'OCDE pour les compétences. Andrew travaille depuis plus de trente ans dans les domaines des compétences, de l'éducation, du marché du travail et de la politique sociale, tant au niveau international qu'au Canada. À l'OCDE, Andrew a dirigé l'équipe de la stratégie de l'OCDE en matière de compétences pendant plus de huit ans. Sous la direction d'Andrew, l'équipe a travaillé en collaboration avec plus de 25 économies sur plus de 40 projets pour les aider à identifier les priorités politiques, à développer des conseils politiques sur mesure et à fournir un soutien technique et de mise en œuvre. Andrew a également dirigé l'élaboration de la Stratégie 2019 de l'OCDE sur les compétences, qui rassemble les enseignements tirés de l'ensemble de l'OCDE sur le développement et l'utilisation des compétences, ainsi que sur le renforcement de la gouvernance des systèmes de compétences. Avant de rejoindre l'OCDE, Andrew a occupé divers postes au sein du gouvernement aux niveaux fédéral et provincial au Canada. Andrew est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'université Queen's au Canada.