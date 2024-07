Éducation numérique

Les pays doivent trouver un équilibre entre les différents objectifs politiques afin d'utiliser l'IA de la manière la plus intelligente possible dans le domaine de l'éducation. L'IA a le potentiel d'améliorer la qualité et l'équité de l'apprentissage, de libérer le temps des enseignants pour qu'ils puissent se concentrer sur leur enseignement et d'offrir aux élèves de nouvelles voies d'apprentissage, à condition que les enseignants et les apprenants bénéficient des conditions adéquates pour utiliser ces technologies. Mais son utilisation s'accompagne également de nouveaux risques tels que l'aggravation des inégalités en raison d'un accès inégal à la technologie, une utilisation plus faible par les étudiants et les éducateurs intimidés par la technologie, des disparités dans la capacité des éducateurs et des apprenants à exploiter pleinement leur potentiel, des défis pour assurer la qualité des ressources numériques, et la confidentialité des données.