Comment l’utilisation d’Internet a-t’elle évolué entre 2012 et 2015 ?

Dans le monde en constante expansion de la technologie numérique, la vitesse est le maître-mot : les processeurs informatiques doublent leur performance tous les deux ans depuis des décennies ; la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G devrait être environ 100 fois plus rapide que la 4G actuelle et 20 000 fois plus rapide que son « ancêtre », la 3G ; et, d’après l’Union internationale des télécommunications, la part de la population mondiale utilisant Internet est passée de 34 % à 48 % rien que ces 5 dernières années. Cette révolution numérique bouleverse-t-elle la vie des adolescents à un rythme aussi effréné ? Les jeunes de 15 ans sont-ils de plus en plus connectés à Internet ? Et ces transformations contribuent-elles à combler la fracture numérique ?