Tendances en matière d'éducation et de compétences

Pour développer des systèmes éducatifs réactifs et résilients, il faut anticiper les changements futurs et leurs effets potentiels. Cependant, la planification à long terme devient plus difficile en raison de la complexité et de l'incertitude croissantes. Envisager des versions alternatives de l'avenir, c'est reconnaître que les tendances sont dynamiques et interconnectées, et qu'elles sont souvent influencées par des changements culturels qui semblent marginaux ou improbables à l'heure actuelle. L'examen de plusieurs scénarios peut révéler des avenirs souhaitables ainsi que des chocs et des surprises potentiels, qui peuvent tous deux être utilisés dans le présent pour tester les stratégies actuelles et planifier les éventualités.