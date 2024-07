Les jeunes de 15 ans sont-ils devenus plus « verts » ?

Notre planète a connu bien des transformations (négatives) depuis plus de 10 ans, lorsque l’enquête PISA interrogeait les élèves sur l’environnement. Augmentation de la température mondiale, fonte des glaciers, récifs coralliens toujours plus menacés, hausse d’environ 3 centimètres du niveau de la mer, accumulation des déchets dans les océans, sans compter les catastrophes provoquées par l’homme, comme la marée noire suite à l’explosion de la plateforme Deepwater Horizon ou encore la catastrophe nucléaire de Fukushima : autant de périls qui mettent encore plus en danger la santé déjà fragile de notre planète.

À travers des initiatives nationales et internationales, telles que la Conférence et l’Accord de Paris sur le climat – aussi connus sous le nom de COP21 –, les gouvernements s’efforcent de coordonner leurs efforts pour protéger l’environnement ; toutefois, tant que la société n’aura pas pleinement pris conscience des conséquences de l’inaction, le coût de l’action pourra encore sembler trop élevé. Les élèves sont-ils mieux informés au sujet des problèmes environnementaux ? Les jeunes de 15 ans sont-ils aujourd’hui plus optimistes quant à l’avenir de la planète ? Qui sont les élèves les plus sensibilisés aux problématiques environnementales ?