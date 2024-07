À propos

Le statut économique, culturel et social des élèves (ESCS) représente une variable clé pour l'enquête PISA et son utilisation prévue en tant qu'évaluation comparative des performances des systèmes éducatifs. Il permet de contextualiser les résultats de l'évaluation des élèves dans le cadre de différences sociétales plus larges et d'aborder, au sein de chaque système, les questions relatives aux différences d'opportunités éducatives, aux inégalités dans les résultats d'apprentissage et à la manière dont ces différences et ces inégalités ont évolué au fil du temps.



Compte tenu de son importance pour la compréhension des résultats de l'enquête PISA, ce projet vise à améliorer la mesure du statut socio-économique des élèves, tout en maintenant la comparabilité de la mesure disponible pour les cycles précédents, et à construire de nouveaux indicateurs de l'équité dans l'éducation et de la privation matérielle (et du bien-être matériel) des enfants.