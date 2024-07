Les compétences universelles dans PISA 2018

En quoi l'évaluation PISA 2018 des compétences universelles est-elle innovante ?

PISA 2018 définit et évalue les compétences universelles de manière multidimensionnelle, en reconnaissant les aptitudes et les attitudes socio-émotionnelles des élèves comme des indicateurs essentiels des compétences universelles, en plus de leur raisonnement cognitif sur les questions mondiales et interculturelles. Comme le test se concentre uniquement sur les connaissances et les compétences cognitives dont les élèves ont besoin pour faire face aux problèmes liés aux questions mondiales et interculturelles, le questionnaire destiné aux élèves recueille des informations sur les compétences des élèves (tant cognitives que socio-émotionnelles) et sur leurs attitudes à l'égard des questions mondiales et interculturelles.