Éducation financière des étudiants

Les résultats de l'enquête PISA 2018 montrent qu'environ 85 % des élèves ont obtenu un score de niveau 2 ou supérieur en moyenne dans les pays et économies de l'OCDE. Au minimum, ces élèves peuvent appliquer leurs connaissances des produits financiers courants et des termes financiers couramment utilisés à des situations qui leur sont immédiatement pertinentes, et peuvent reconnaître la valeur d'un budget simple. Quelque 10 % des élèves ont atteint le niveau de compétence le plus élevé, le niveau 5, dans les pays et économies de l'OCDE. Ces élèves peuvent appliquer leurs connaissances à des contextes qui ne deviendront pertinents dans leur vie que plus tard, peuvent analyser des produits financiers complexes et peuvent prendre en compte des caractéristiques de documents financiers qui ne sont pas immédiatement évidentes.