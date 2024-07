Compétences globales

Les résultats de PISA 2018 montrent des différences dans la manière dont les filles et les garçons s'engagent dans des activités d'apprentissage global et interculturel à l'école. Il faudrait donner aux filles les moyens de jouer un rôle actif dans des activités d'apprentissage plus participatives et encourager les garçons à participer à des activités axées sur la compréhension et la communication interculturelles. Cela favorisera l'acquisition de compétences interculturelles plus positives chez les garçons et renforcera l'auto-efficacité des filles dans les questions mondiales et interculturelles.