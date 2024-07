Garçons et filles sont-ils également prêts à affronter l'ère numérique ?

Les technologies de l'information et de la communication révolutionnent non seulement la vitesse de transmission des informations, mais aussi les modalités de diffusion et de réception de ces dernières. Les innovations technologiques modifient en profondeur les types de compétences requises à l'heure actuelle sur le marché du travail et les catégories d'emplois offrant le meilleur potentiel de croissance. La plupart de ces emplois nécessitent désormais une certaine familiarité avec la navigation sur support électronique, voire la maîtrise de cette dernière qui demande aux lecteurs de déterminer eux-mêmes la structure de ce qu'ils lisent au lieu de suivre simplement l'ordre pré-établi du texte, comme dans un livre…