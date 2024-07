Quels types d’activités pratiquent en général les adolescents ayant de bonnes compétences de collaboration ?

Loin de se réduire à quatre murs de classe entre lesquels les élèves apprennent à lire, écrire et penser, l’école leur offre un lieu de rencontre où ils nouent des relations et des amitiés parfois amenées à durer des décennies, un lieu de socialisation où ils peuvent affiner les compétences interpersonnelles dont ils auront besoin pour évoluer efficacement dans le monde du travail et la société en général.

De nos jours, les employeurs valorisent ce type de compétence plus que jamais : la rémunération a ainsi davantage augmenté pour les emplois nécessitant un niveau élevé de compétences sociales que pour ceux n’en requérant qu’un faible niveau. Toutefois, il n’existait jusqu’à présent aucune mesure comparable entre les pays des compétences de collaboration des élèves. L’enquête PISA a changé la donne avec l’introduction en 2015 de son évaluation de la résolution collaborative de problèmes, qui s’attache plus spécifiquement à mesurer la capacité des élèves à travailler ensemble à la résolution de problèmes et à la réalisation d’objectifs communs.