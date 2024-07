Les pays et les économies s'efforcent de promouvoir les multiples avantages associés à l'apprentissage des langues étrangères. Les compétences en langues étrangères occupent une place de plus en plus importante dans les programmes scolaires du monde entier et les gouvernements souhaitent savoir si leurs efforts pour promouvoir l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères sont efficaces. En outre, les décideurs politiques ont besoin d'informations sur les politiques les plus efficaces et les approches et méthodes d'enseignement utilisées pour fournir aux étudiants les compétences dont ils auront besoin à l'avenir - et dès aujourd'hui.