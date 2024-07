Les compétences numériques

Le fait d’atteindre les niveaux les plus élevés de compétences en résolution de problèmes à l’aide des TIC (technologies de l’information et de la communication) augmente la probabilité d’être actif, pour un adulte, de 6 points de pourcentage par rapport aux individus se situant aux niveaux les plus faibles dans ce domaine, même après contrôle de différents autres facteurs, tels que l’âge, le sexe, le niveau de formation, le niveau de compétences en littératie et en numératie, et l’utilisation de la messagerie électronique dans le cadre privé. Les adultes sans expérience dans les TIC sont moins susceptibles d’être actifs, et lorsqu’ils occupent un emploi, sont moins bien rémunérés que les adultes expérimentés dans les TIC, après contrôle de différents autres facteurs. En Angleterre/Irlande du Nord (RU), en Australie, et aux États-Unis, l’expérience dans l’utilisation des TIC a une incidence particulièrement marquée sur le taux d’activité et la rémunération. Les actifs occupés faisant une utilisation fréquente des TIC ont une rémunération sensiblement plus élevée que celle des actifs occupés ne les utilisant pas souvent.