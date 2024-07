Les compétences et les pratiques en numératie des étudiants

Les résultats de l’Évaluation des compétences des adultes confirment qu’il existe un lien fort entre le niveau de performance en numératie et la mise en pratique de ces compétences. Au vu de ces constats, les pays pourraient encourager davantage l’enseignement de disciplines liées à la numératie dans une plus grande diversité de filières de l’enseignement supérieur. Cette mesure revêt une importance toute particulière dans la mesure où les compétences et les pratiques en numératie jouent un rôle crucial dans de nombreuses dimensions du bien-être individuel.