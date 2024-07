Les écarts de niveau de compétences entre les sexes en compréhension de l’écrit et en mathématiques évoluent-ils entre l’enfance et l’âge adulte ?

Ce numéro de la série ‘Les compétences des adultes à la loupe’ examine les différences entre les sexes dans les compétences en lecture (littératie) et en mathématiques (numératie), et en particulier comment ces différences évoluent à mesure que la population vieillit. L'analyse utilise des données sur trois évaluations différentes, administrées aux enfants de quatrième année d’études (environ 10 ans), aux adolescents de 15 ans et aux jeunes adultes de 26 à 27 ans.

Les données montrent que les filles ont un petit avantage en compréhension de l’écrit à l'âge de 10 ans, qui va en s’accentuant à l'âge de 15 ans. Cependant, à 26 ans, cet avantage disparaît et les jeunes hommes et femmes obtiennent en moyenne les mêmes scores en littératie. La situation est très différente dans le cas des compétences en numératie. À 10 ans, les écarts sont très faibles, avec un petit avantage pour les garçons. L'écart est plus grand à 15 ans et se creuse encore plus à 26 ans, lorsque les jeunes hommes obtiennent en moyenne des scores beaucoup plus élevés. Une explication possible de ces résultats est que les hommes se spécialisent dans des professions et des domaines d'études qui utilisent davantage les compétences en numératie; les hommes sont également en mesure de combler l'écart dans les compétences en littératie, car la lecture est une compétence transversale que les gens doivent maîtriser pour réussir dans un plus large éventail de professions.