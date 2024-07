Compétences et situation sur le marché du travail de la population issue de l’immigration

Dans l’OCDE, la situation sur le marché du travail des adultes nés à l’étranger est généralement moins favorable que celle des adultes autochtones. Les personnes issues de l’immigration sont non seulement plus susceptibles d’être sans emploi ou inactives, mais elles sont également plus susceptibles d’être moins bien rémunérées et d’exercer des emplois moins qualifiés. Les différences liées à leurs compétences, à leur maîtrise de la langue parlée et au pays dans lequel elles ont été instruites expliquent en grande partie, bien que pas totalement, les écarts qui sont observés. Il convient par conséquent de prévoir des programmes efficaces d’enseignement et de formation pour les adultes et des cours de langues pour les individus issus de l’immigration afin de garantir la réussite de l’intégration des travailleurs nés à l’étranger au sein des économies d’accueil.