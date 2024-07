Dans quelle mesure les compétences en littératie de la population en âge de travailler vont-elles changer d’ici 2022 ?

Entre 2012 et 2022, les compétences en littératie des individus en âge de travailler dans les pays participant à l’Évaluation des compétences des adultes (PIAAC) devraient s’améliorer, principalement en raison du faible niveau relatif des compétences des cohortes qui atteindront 65 ans d’ici 2022 et du niveau de compétences en littératie beaucoup plus élevé parmi le groupe d’âge entrant. Les pays participants récoltent les lointains bénéfices des efforts qu’ils ont réalisés en matière d’éducation depuis les années 1970. Ce que ces données montrent, c’est qu’une scolarité de grande qualité ne suffira pas à elle seule à améliorer la qualité de la main-d’oeuvre aussi rapidement qu’augmentent les besoins en compétences. Les gouvernements doivent donc redoubler d’efforts pour faire de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité pour tous.