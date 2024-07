Compétences en lecture et écriture des adultes

En moyenne, dans les pays de l'OCDE qui ont participé au PIAAC, près de 20 % des adultes obtiennent un score de niveau 1 ou inférieur en littératie, et seulement 10 % obtiennent un score de niveau 4 ou 5, les niveaux de compétence les plus élevés en littératie. Au niveau 1, les adultes sont seulement capables de lire des textes courts pour localiser un seul élément d'information ; au niveau 5, ils sont capables de rechercher et d'intégrer des informations dans des textes multiples et denses, et d'évaluer des preuves et des arguments. La proportion d'adultes ayant de faibles compétences en littératie est supérieure à 50 % au Chili et au Mexique et n'est que de 5 % au Japon. En Finlande et au Japon, plus de 20 % des adultes atteignent les niveaux de littératie les plus élevés.