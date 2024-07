Évolution des besoins en compétences sur le marché du travail

La lutte contre les pénuries de main-d'œuvre et de compétences devient rapidement une priorité absolue pour les gouvernements et les entreprises dans les pays de l'OCDE et dans de nombreux secteurs. L'une des principales préoccupations est que les pénuries empêchent les entreprises d'adopter de nouvelles technologies ou d'écologiser leurs processus de production, réduisant ainsi la compétitivité et ralentissant la transition écologique. Il est essentiel de surveiller les pénuries pour orienter les candidats vers des professions confrontées à des difficultés de recrutement et pour élaborer des politiques de requalification rapide.

La grande majorité des pays de l'OCDE ont connu des pénuries prononcées dans les professions médicales et de soins à la personne, ainsi que chez les enseignants et les professionnels des TIC. Mais ces pénuries de travailleurs hautement qualifiés s'accompagnent de pénuries dans les emplois de services aux personnes, tels que les cuisiniers, les caissiers, les serveurs et les emplois dans le tourisme.