Le développement et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) continuent d’élargir les possibilités de réalisation des 17 objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’égalité des genres. En examinant de plus près l’intersection entre le genre et la technologie, cette collaboration entre l’UNESCO, la Banque interaméricaine de développement (BID) et l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) examine les effets de l'IA sur la vie professionnelle des femmes. Ce rapport rend compte de défis et des opportunités présentés par l’utilisation de technologies émergentes telles que l’IA dans une perspective de genre. Le rapport souligne la nécessité de se concentrer davantage et de mener des recherches sur les impacts de l’IA sur les femmes et sur le fossé numérique entre les sexes, afin de s'assurer que les femmes ne sont pas laissées pour compte dans l’avenir du travail.