Les progrès récents de l'intelligence artificielle ont élargi l'ensemble des compétences et des capacités qui peuvent être reproduites par les technologies d'automatisation. Dans le passé, les ordinateurs et les robots ne pouvaient que suivre les règles spécifiées par les programmeurs. Cependant, les algorithmes d'apprentissage automatique, la branche de l'IA qui a connu les progrès les plus importants récemment, peuvent désormais prendre des décisions sans suivre de règles préétablies. En outre, les technologies de l'IA sont capables de travailler avec des environnements et des données non structurés. Par conséquent, l'IA peut contribuer à l'automatisation d'activités non routinières, contrairement aux ordinateurs qui ont besoin d'environnements codifiés et ne pourraient remplacer les travailleurs que pour des tâches routinières.

En moyenne, dans les pays de l'OCDE, les professions les plus exposées au risque d'automatisation représentent environ 28 % des emplois. Les travailleurs qui exercent les professions présentant la plus forte proportion de compétences et d'aptitudes automatisables continuent d'être peu qualifiés, jeunes et de sexe masculin.