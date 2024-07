L’intelligence artificielle dans la société

Le paysage technique de l’intelligence artificielle (IA) s’est métamorphosé depuis 1950, lorsqu’Alan Turing s’interrogeait pour la première fois sur la capacité des machines à penser. Aujourd’hui, l’IA transforme les économies et les sociétés. Elle promet de générer des gains de productivité, d’améliorer le bien-être et de contribuer à apporter des solutions aux défis mondiaux que sont, par exemple, le changement climatique, l’épuisement des ressources et les crises sanitaires. Cependant, à l’heure où ces applications sont adoptées à travers le monde, leur utilisation soulève un certain nombre d’interrogations et de difficultés ayant trait, entre autres, aux valeurs humaines, à l’équité, à la détermination humaine, à la protection de la vie privée, à la sécurité et à la responsabilité. Le présent rapport contribue à faire émerger une compréhension commune de l’IA, sous sa forme actuelle et dans son évolution à court terme, à travers des relevés du paysage technique, économique, pratique et réglementaire de l’IA et la mise en évidence de grandes considérations de politique publique. Il contribue également à un débat coordonné et cohérent entre les diverses enceintes nationales et internationales.