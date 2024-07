Cadre relatif à la gouvernance anticipative des technologies émergentes

Les technologies émergentes peuvent être source d’avantages sans précédent dans les domaines de la santé, de l’énergie, du climat, des systèmes alimentaires et de la biodiversité. Cela dit, ces technologies et leur convergence présentent parfois des risques pour la vie privée, la sécurité, l’équité et les droits humains. Cette dualité impose aux pouvoirs publics de mieux anticiper les bouleversements et de créer les conditions requises pour que le développement technologique favorise la prospérité économique, la résilience, la sécurité et la recherche de solutions aux problèmes sociétaux. Fondé sur les travaux antérieurs et les instruments juridiques de l’OCDE, le présent cadre fournit aux pouvoirs publics, aux autres acteurs de l’innovation et à la société dans son ensemble les moyens d’anticiper les problèmes de gouvernance, de les traiter en amont et de renforcer les capacités dans ce domaine à plus long terme afin d’orienter plus efficacement l’innovation. Le principe de « gouvernance anticipative des technologies » sur lequel il repose est composé de cinq éléments interdépendants et outils de gouvernance connexes : (1) des valeurs directrices, (2) le renseignement stratégique, (3) la mobilisation des parties prenantes, (4) une réglementation agile et (5) la coopération internationale. La manière dont chacun de ces éléments s’applique dépend du contexte dans lequel s’inscrivent les technologies émergentes.