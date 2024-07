L'intelligence stratégique comprend l'analyse et la connaissance des perspectives et des implications d'une technologie émergente. Plutôt que de prendre des décisions, elle identifie en amont les résultats futurs souhaitables (et indésirables), les risques potentiels, les compromis entre les avantages et les risques, ainsi que les dilemmes. Il est important que ces processus soient inclusifs et impliquent l'expertise de toutes les parties prenantes, y compris les communautés d'innovation traditionnelles et non traditionnelles.

Les pays et la communauté internationale devraient renforcer leur capacité à développer une intelligence stratégique grâce à des évaluations technologiques prospectives et inclusives. Celles-ci dépendent à la fois de l'expression et du soutien des valeurs clés, qui sous-tendent l'analyse des avantages potentiels et des dommages, ainsi que de la trajectoire d'innovation responsable des technologies émergentes.