Gouvernance technologique

Différents types de politiques sont de plus en plus utilisés pour répondre aux défis éthiques posés par les technologies émergentes. Plusieurs tendances récentes – certaines gouvernementales et d'autres dictées par le marché – adoptent une approche anticipative. Trois approches, en particulier pour la gouvernance de l'innovation en amont (telles que l'établissement participatif du programme, la co-création et les bancs d'essai, et la conception et la normalisation basées sur les valeurs) montrent le plus grand potentiel.