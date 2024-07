Diffusion des technologies

L’adoption de la technologie varie considérablement selon les entreprises. À mesure que la numérisation remodèle nos économies, des différences significatives apparaissent dans le rythme de la transformation numérique en fonction du secteur, de la taille de l’entreprise et de l’âge.

En se concentrant spécifiquement sur l’intelligence artificielle, des données récentes recueillies avant l’essor de l’IA générative montrent que les technologies de l’information et des communications (TIC) et les services professionnels sont les secteurs où l’utilisation de l’IA est la plus élevée. Cela suggère que l’IA n’est pas encore adoptée de la même manière dans tous les secteurs.

L’IA est plus largement utilisée dans les grandes entreprises. Cela peut être dû à plusieurs raisons, notamment les coûts fixes associés à la mise en œuvre de l'IA, la plus grande quantité de données pour exploiter les applications d'IA, la diminution des contraintes financières et une plus grande capacité ou ressources à utiliser des actifs incorporels et autres actifs complémentaires. Les entreprises plus jeunes, y compris les start-ups, affichent également une plus forte tendance à utiliser l’IA. Les start-ups sont souvent à l’avant-garde des innovations révolutionnaires, notamment lors de l’émergence de nouveaux paradigmes technologiques comme l’IA.