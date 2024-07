Les investissements mondiaux en capital-risque dans les start-ups liées au calcul de l’IA ont explosé et sont estimés à plus de 19 milliards de dollars en 2023, sous l’impulsion des États-Unis et de la Chine. Cela fait suite à des tendances plus larges dans le secteur du capital-risque en IA, les investissements en capital-risque dans les start-ups d’IA ayant augmenté de près de 2,7 fois entre 2015 et 2023 (de plus de 31 milliards de dollars à près de 83 milliards de dollars).

Notamment, entre 2020 et 2021, ces investissements ont été multipliés par plus de 2,3 (passant d’environ 92 milliards de dollars à 215 milliards de dollars), la grande majorité étant destinée aux entreprises d’IA aux États-Unis et en Chine.