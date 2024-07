En 2023, la gouvernance internationale de l'IA générative a commencé à prendre forme. En mettant à jour ses Principes directeurs à l'intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, l'OCDE a défini les attentes quant au rôle des entreprises dans l'identification et la résolution des préjudices liés à l'IA. Le G7 a examiné les opportunités et les défis liés à l'IA générative et a convenu de promouvoir la sécurité et la confiance dans des domaines tels que la gouvernance, les droits de propriété intellectuelle, la désinformation et l'utilisation responsable de la GenAI, aboutissant au processus de Hiroshima sur l'IA générative.

Le Royaume-Uni a organisé le premier Sommet international sur la sécurité de l'IA. L'Union européenne a convenu provisoirement d'un texte final pour sa loi sur l'IA, le premier cadre juridique pour le développement et le déploiement de systèmes d'IA, et le Corps consultatif de l'ONU sur l'IA s'est réuni pour la première fois et a publié un rapport. Des initiatives nationales, telles qu'un décret présidentiel sur l'IA aux États-Unis, ont également vu le jour.

Les développements rapides se poursuivent en 2024. L'OCDE travaille à la mise à jour des Principes de l'OCDE sur l'IA, le Conseil de l'Europe est sur le point de finaliser la Convention sur l'IA, et l'ONU s'apprête à lancer un Pacte numérique mondial. Au niveau national, le Royaume-Uni et les États-Unis créent des instituts de sécurité de l'IA qui se concentrent sur les questions liées à la GenAI et bien d'autres, et de nouveaux cadres politiques et de gouvernance potentiels se profilent, comme au Brésil, au Canada et à Singapour.