Processus du G7, dit d'Hiroshima, sur l'intelligence artificielle générative

En mai 2023, les dirigeants du G7 ont recensé les thèmes à examiner dans le cadre du processus d’Hiroshima et demandé l’établissement rapide d’un état des lieux des possibilités et enjeux associés à l’IA générative. Ce rapport donne à voir les réponses reçues à un questionnaire conçu pour faciliter cet état des lieux et doit étayer les échanges du G7 au sujet des priorités d’action communes en ce qui concerne cette technologie. Il permet également de brosser une rapide vue d’ensemble de son évolution dans le temps et dans l’espace. Le rapport et les réponses au questionnaire doivent être considérés comme le reflet de la situation à un instant T : ils donnent une idée des tendances observables à l’été 2023, dans un contexte technologique en mutation rapide. Le rapport a contribué à éclairer et structurer les discussions tenues dans le cadre du processus du G7, dit d’Hiroshima, sur l’IA.