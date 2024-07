Les Perspectives de l’économie numérique de l’OCDE 2024 (Volume 1) : Cap sur la frontière technologique apportent de nouveaux éclairages sur les technologies phares qui sous-tendent l’écosystème de technologies numériques ainsi que leurs impacts. Dans ce premier volume, les auteurs se sont appuyés sur des données massives et des techniques d’apprentissage automatique pour produire de nouvelles estimations du taux de croissance du secteur des technologies de l’information et des communications (STI), qui est au cœur de l’écosystème. Ils se sont ensuite tournés vers la frontière technologique, s’intéressant à l’avenir de l’intelligence artificielle (IA) et aux moyens de la façonner de manière à en faire une force positive. Ce Volume 1 propose également une analyse de l’adoption des technologies numériques par les individus, les entreprises et les administrations et donne à voir l’ampleur et la portée des fractures numériques et les solutions pour favoriser l’égalité des chances et l’inclusion. Pour ce faire, on se penche sur l’impérieuse nécessité que les réseaux sans fil de nouvelle génération fournissent une connectivité illimitée, en tout lieu. Au-delà de l’engouement suscité par les technologies immersives, on examine la capacité avérée de la réalité virtuelle à se prêter à un déploiement à grande échelle, avant d’en exposer les possibilités et les risques. Enfin, on donne un coup de projecteur à la question de la santé mentale dans les environnements numériques, en particulier ceux présentant les risques les plus élevés.