Exploiter la puissance de l’IA et des technologies émergentes

L’IA et les technologies émergentes sont formidablement porteuses de bien-être, de productivité, de croissance et de solutions aux impératifs sociétaux. Elles n’en soulèvent pas moins des risques pour les droits humains, l'équité et l'agentivité humaine, entre autres exemples. Nombre de pays admettent la nécessité de se doter de politiques tournées vers l’avenir et d'adapter les cadres de gouvernance de façon à ne pas être à la traîne et à profiter des avantages technologiques pour un risque minimum. Le présent rapport s’inscrit dans le prolongement des vastes travaux que l’OCDE consacre aux questions de l’IA, de la gouvernance des données et de la connectivité afin d’accompagner au mieux les responsables de l’élaboration des politiques. Soulignant l’importance de coopérer à l’échelle internationale pour garantir la fiabilité des technologies émergentes, ses auteurs prônent l’établissement d'une conception commune de l’intelligence artificielle et des technologies émergentes, la mutualisation des bonnes pratiques et la création d'un socle factuel afin que les politiques soient conçues, mises en œuvre et évaluées sur la base d’informations précises.