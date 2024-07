Le présent rapport examine un certain nombre de problèmes de sécurité des produits rencontrés par les consommateurs lorsqu’ils achètent des biens matériels par voie électronique. Après avoir étudié l’ampleur et la portée des problèmes de sécurité des produits vendus en ligne, le document donne un aperçu des initiatives publiques et privées mises en œuvre par les pays pour protéger les consommateurs contre les produits dangereux commercialisés sur le web. Le rapport rend également compte des résultats de l’investigation surprise sur la sécurité des produits vendus en ligne menée en avril 2015 par l’OCDE pour le compte du Groupe de travail sur la sécurité des produits de consommation, et coordonnée par l’Australian Competition and Consumer Commission (ACCC). Au total, 25 pays ont participé à cette investigation, au cours de laquelle 1 709 produits vendus en ligne ont été inspectés. Les résultats de cette investigation sont décrits plus en détail dans le rapport y afférent élaboré par l’ACCC.