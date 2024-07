Examen des politiques à l'égard des consommateurs

La mission assignée au projet était d’étudier les escroqueries (« scams ») en tant que thème à part entière abordé dans le cadre de la politique à l’égard des consommateurs de l’OCDE ; d’inventorier les domaines de pratiques optimales à partir des campagnes ayant réussi à modifier le comportement des consommateurs ; et de donner des conseils concrets sur la mise en oeuvre de campagnes de lutte contre ces escroqueries. La préparation de ce rapport et les recherches correspondantes ont été menées par le Central Office of Information (COI) du Royaume Uni avec l'apport du Comité de la Politique à l'Egard des Consommateurs.